Смартфоны на Snapdragon 845

В сети появился список мобильных телефонов, которые в 2018 году получат процессор от компании Qualcomm под названием . Пока что этот список нельзя назвать официальным, так как его не совсем понятно откуда взяли, но он выглядит вполне реальным - пара смартфонов от китайских производителей, флагман компании Sony и так далее. Говорить о том, что данный процессор кардинально изменит мобильные телефоны и что их производительность вырастет в разы пока что рано, на деле прирост производительности может быть не таким и громадным. Но, мы ждем новые смартфоны и обязательно расскажем вам о том, что данные устройства могут, какие у них преимущества и так далее. Ждать осталось чуть-чуть - в феврале уже будет масса релизов, нужно лишь подождать и накопить денег за этот период.