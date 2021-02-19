Смартфоны realme Narzo 30 Pro 5G и Narzo 30A анонсируют 24 февраля

Смартфоны realme Narzo 30 Pro 5G и Narzo 30A официально анонсируют 24 февраля в Индии. Как и предполагалось, стали известны некоторые особенности устройств. Смартфон Narzo 30A получит 6,5-дюймовый дисплей, телефон будет работать на платформе Helio G85 с батареей на 6000 мАч. Известно, что устройство будет иметь 13 МП камеру основную и селфи-камеру на 8 МП.

realme Narzo 30 Pro 5G будет поддерживать высокую частоту обновления экрана 120 Гц. Платформа Dimensity 800U с батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Смартфон оснастят 48 МП тройной камерой, на фронтальную камеру установлен 16 МП датчик. Более подробные характеристики и конфигурации станут известны после официального анонса. О ценах устройств пока ничего неизвестно.
Комментарии и отзывы realme Narzo 30 Pro 5G и Narzo 30A
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