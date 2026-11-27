Смартфоны серии HONOR 700 возглавили китайский рынок

Компания HONOR отчиталась о первых успехах смартфонов HONOR 700, 700 Pro и 700S, которые сегодня появились в китайской продаже. Утверждается, что новинки показали рекордные продажи среди новых смартфонов на Android в 2026 году. Конкретные цифры производитель не привел. Напомним, что смартфоны оценены от 510, 555 и 690 долларов соответственно.

Базовая модель HONOR 700 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 825, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью по всей площади 1800 нит, локальной пиковой яркостью 8000 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 3840 Гц, дополнительным 1,59-дюймовым дисплеем AI Dynamic Back Screen, PPG-датчиком для измерения пульса, уровня кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма, основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,96 мм и массой 211 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, модемом 5G, стереодинамиками и предустановленной прошивкой MagicOS 11 на базе операционной системы Android 17