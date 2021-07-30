Смартфоны серии HUAWEI P50 официально представлены в Китае

Huawei Consumer Business Group представила в Китае новую серию смартфонов HUAWEI P50. Новая серия HUAWEI P50 – это продолжение легенды, новая глава в истории инноваций мобильных фотокамер Huawei. Благодаря оптике HUAWEI XD и процессору изображений XD Fusion Pro Image Engine, пользователи могут наслаждаться чёткостью изображений, широким динамическим диапазоном, инновационными интеллектуальными алгоритмами обработки снимков и технологией коррекции True-Chroma Shot.

Смартфоны серии HUAWEI P50 получили большой экран, стильный дизайн и емкостный аккумулятор. Дисплей в устройствах имеет изогнутые края и вырез под фронтальную камеру. Частота обновления составляет до 120 Гц и дискретизация сенсора до 300 Гц. Модели HUAWEI P50 Pro и HUAWEI P50 сертифицированы по стандарту IP68, подтверждающему защищённость от пыли и влаги. Оба смартфона имеют двойные стереодинамики. Фотокамера с двойной матрицей даёт реалистичные изображения повышенной чёткости в широком динамическом диапазоне. Объединяя возможности нескольких объективов, 10-канального мультиспектрального датчика, оптики HUAWEI XD, процессора изображений XD Fusion Pro Image Engine и других инновационных технологий, система Dual-Matrix Camera предлагает недостижимые ранее возможности для фотосъёмки при компактных габаритах.

Фотокамера HUAWEI P50 Pro получила новую систему цветных фильтров Super Color Filter System, которая усиливают световой поток, регистрируемый матрицей основной камерой на 103%. Благодаря этому при недостаточном освещении снимки получаются более яркими и детализированными. Технология Super HDR расширяет динамический диапазон матрицы на 28%, что позволяет получать качественные снимки даже в контровом свете.

Смартфоны серии HUAWEI P50 поддерживают запись видео в формате 4K во всём диапазоне фокусных расстояний. Новое решение для стабилизации изображения AIS Pro позволяет снимать чёткие видеоролики без применения штатива, даже в режиме съёмки таймлапс. Интеллектуальный режим «синемаграф» отлично подходит для создания творческих роликов. После съёмки пользователи могут импортировать видео в приложение PetalClip, просто нажав «Редактировать» в галерее.

Благодаря флагманским процессорам Kirin 9000 и Snapdragon 888 4G, созданным по технологическому процессу 5-нм, смартфоны серии HUAWEI P50 обладают высокой производительностью.
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