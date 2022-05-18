Смартфоны серии Honor 70 будут официально представлены в Китае 30 мая

Компания Honor готовится к выпуску своих флагманских смартфонов следующего поколения на внутреннем рынке Китая в рамках серии Honor 70. Теперь компания официально подтвердила, что презентация серии Honor 70 состоится 30 мая в Китае. Это будет виртуальная презентация, которая начнется в 19:30 по местному времени. Компания анонсирует три телефона — Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+.

Ожидается, что Honor 70 будет оснащен 10-битным дисплеем BOE FHD+ с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 . Тройная задняя камера будет включать в себя 108-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельный макросенсор. Он оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Honor 70 Pro будет оснащен 10-битным OLED - дисплеем LTPO с разрешением экрана 2400 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на MediaTek Dimensity 8100. Телефон будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 8-мегапиксельную телеобъектив. Ожидается, что батарея и скорость зарядки будут такими же, как у Honor 70. Honor 70 Pro+ оснащен 10- битным OLED - дисплеем LTPO с разрешением экрана 2800 × 1300 пикселей. Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000.Смартфон будет оснащен датчиком Sony IMX766 на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 50 МП и телеобъектив на 12 МП. Устройство будет питается от аккумулятора емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.
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