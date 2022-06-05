Смартфоны серии Huawei Mate 40 сняты с производства

Компания Huawei прекратила производство смартфонов серии Mate 40. В Китае смартфоны Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro были исключены из интернет-магазинов компании по состоянию на 3 июня.

В настоящее время среди устройств линейки Huawei Mate в продажи есть только складные флагманы Huawei Mate Xs 2 и Huawei Mate X2, а также более старые модели Huawei Mate 30 5G и Huawei Mate 30 Pro выпущенные еще в 2019 году. Начиная с 2020 года Huawei постепенно уходит с рынка начального и среднего уровня, сосредоточившись только на своих флагманах, выпустив складные флагманы, такие как Huawei Mate X2, Huawei Mate Xs 2 и Huawei P50 Pocket. Ожидается, что в этом году бренд выпустит Huawei P60 Pocket и Huawei Mate X3.