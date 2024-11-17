Смартфоны серии OPPO Reno13 получили дату выхода

Компания OPPO объявила, что смартфоны OPPO Reno13 и Reno13 Pro будут представлены в Китае 25 ноября. Ранее сообщалось, что старшую модель оснастят восьмиядерным процессором Mediatek Dimensity 8350 с максимальной частотой 3,4 ГГц, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, 50-Мп тройной основной камерой, 50-Мп селфи-камерой, батареей ёмкостью 5900 мАч, поддержкой магнитной беспроводной зарядки, двойными стереодинамиками и защитой от воды и пыли согласно степени IP68/69. Базовая модель будет отличаться однокристальной системой, аккумулятором на 5600 мАч и 6,59-дюймовым экраном с тем же разрешением.