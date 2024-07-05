Смартфоны серии Red Magic 9S Pro отправятся в продажу уже 16 июля

Вероятно, пользователи, которые внимательно читают наш сайт, знают, что серия смартфонов Red Magic 9S Pro была представлена несколько дней назад — но тогда производитель выпустил новинки только на рынке Китая, тогда как многим было интересно посмотреть на цену гаджета на мировом рынке. К счастью, сегодня компания nubia (дочерний бренд ZTE) объявила, что серия смартфонв Red Magic 9S Pro выйдет на международный рынок уже совсем скоро — 16 июля. Также ожидается, что компания в те же сроки представит и ноутбук Titan 16 Pro, который геймерам, вероятно, очень понравится. При этом смартфоны новой серии Red Magic рекламируют как лучшие геймерские устройства на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 — для этого производитель разогнал производительное ядро Cortex-X4 до тактовой частоты 3,4 ГГц (вместо 3,3 ГГц у базовой модели, так что на самом деле прирост производительности не такой уж невероятный).

А графический процессор Adreno 750 получил буст до тактовой частоты 1 ГГц (вместо 900 МГц у оригинальной версии без разгона). При этом почему-то данный смартфон называют первым на базе этой разогнанной версии процессора, хотя это точно такая же конфигурация, как и у Samsung Galaxy S24 Ultra, который был представлен почти год назад. Кроме того, смартфоны новой серии могут похвастаться поддержкой быстрой зарядки мощностью 165 Вт и до 24 ГБ оперативной памяти, чего должно быть предостаточно для эффективной работы с играми и софтом. При этом цену для мирового рынка производитель не назвал.