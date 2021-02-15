Смартфоны серии Redmi Note 10 появятся в Индии

Выход смартфонов серии Redmi Note 10 в Индии запланирован на 10 марта 2021 года. Из списка сервиса Amazon известно о следующих моделях серии: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G.

Серия Redmi Note 10 будет поставляться с MIUI 12 на базе Android 11, некоторые модели получат AMOLED-дисплей с высокой частотой, разные конфигурации: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ, 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ, 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти, 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Xiaomi на данный момент никак не комментирует эти слухи, надеемся в ближайшее время мы более подробно узнаем о смартфонах Redmi Note 10 Series.