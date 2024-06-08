Смартфоны серии Vivo S19 появились в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфоны Vivo S19 и Vivo S19 Pro, которые были представлены в конце прошлого месяца. Новинки оценены в 345 и 455 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Vivo S19 оснащается 4-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц, PWM затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, селфи-камерой на 50 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,19 мм и массой 193 грамма, фирменной оболочкой OriginOS 4 на основе ОС Android 14, стереодинамиками, адаптерами Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, модулем NFC, ИК-пультом и защитой согласно степени IP64.
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