Смартфоны серии Xiaomi 17 ставят рекорды продаж

Компания Xiaomi похвасталась продажами флагманских смартфонов серии Xiaomi 17, которая была представлена несколько дней назад. Отмечается, что в первые минуты продаж новинки поставили рекорды в своих ценовых сегментах. Конкретные цифры китайский производитель, конечно же, не приводит.

Напомним, что базовая модель Xiaomi 17, оцененная в 630 долларов, имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2656:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, систему охлаждения с 3D-кольцом, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, тройную основную камеру Lecia с модулями на 50 Мп (Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), фронтальную камеру на 50 Мп, защиту от воды и пыли (IP68 и IP69), стереодинамики, а также корпус толщиной 8,06 мм.