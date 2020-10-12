Смартфоны серии iPhone 12 очень похожи на iPhone 4

Производитель аксессуаров Benks опубликовал рендеры смартфонов iPhone 12, которые будут официально представлены уже 13 октября. Судя по изображениям, новинки действительно будут очень похожи на iPhone 4.

Недавно стало известно, что младшая модель iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном и сдвоенной тыльной камерой будет стоить 700 долларов за младшую версию с 64 ГБ флеш-памяти. 6,1-дюймовый iPhone 12 с той же камерой обойдется в 800 долларов. За iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном, тройной камерой и лидаром попросят 1000 долларов за версию со 128 ГБ памяти. Наконец, топовый iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем и той же камерой будет стоить 1100 долларов. iPhone 12 появится в продаже уже в октябре, а вот iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max придется подождать до ноября.