Смартфоны серии iPhone 12 показали на пресс-рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер Eclynoh опубликовал на сайте Slashleaks качественные изображения смартфонов iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые будут представлены уже через несколько часов.

По предварительным данным, младшая модель iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном и сдвоенной тыльной камерой будет стоить 700 долларов за младшую версию с 64 ГБ флеш-памяти. 6,1-дюймовый iPhone 12 с той же камерой обойдется в 800 долларов. За iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном, тройной камерой и лидаром попросят 1000 долларов за версию со 128 ГБ памяти. Наконец, топовый iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем и той же камерой будет стоить 1100 долларов. iPhone 12 появится в продаже уже в октябре, а вот iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max придется подождать до ноября.

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