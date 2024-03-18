Смартфоны серии iQOO Z9 готовы к выходу

Китайский бренд iQOO объявил, что официальный релиз линейки смартфонов iQOO Z9 состоится в апреле. Производитель подтвердил, что модель iQOO Z9 будет построена на представленном сегодня субфлагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Это 4-нанометровая однокристальная система с тремя энергоэффективными ядрами, работающими на частоте 2 ГГц, четырьмя ядрами с частотой до 2,8 ГГц и одним мощным ядром с частотой 3 ГГц. Также стало известно, что данная платформа будет использоваться в смартфоне Redmi Note 13 Turbo, который появится в международной продаже под названием Poco F6. Дата его релиза пока не сообщается.