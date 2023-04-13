Смартфоны vivo V27 и V27e официально представили в России

Компания vivo представила в России новую линейку смартфонов V27. В нее вошли две модели: старшая V27 5G и младшая V27e. Первую оснастили основной камерой на 50 Мпикс с сенсором Sony IMX766V с поддержкой фирменной Аура системы для портретной съемки, изогнутым AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7200, 8/12 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт внутренней памяти, батареей емкостью на 4600 мАч и быстрой зарядной на 66 Вт, способная зарядить смартфон от 0 до 50% за 19 минут.

Второй смартфон vivo V27e получил основную камеру на 64 Мпикс с OIS, AMOLED-экран на 6,62 дюйма с частотой обновления 120 Гц, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, 8 Гбайт ОЗУ, 128 или 256 Гбайт внутренней памяти, аккумулятор на 4600 мАч и быструю зарядку на те же 66 Вт.

vivo V27 5G доступен для приобретения в цветах «Волшебный синий» и «Благородный чёрный». Модель с объёмом памяти 8+256 Гбайт можно купить за 37 999 рублей, с объёмом памяти 12+256 ГБ – 41 999 рублей. С 21 апреля специальная стоимость V27 5G с объёмом памяти 8+256 Гбайт составит 34 999 рублей, с объёмом памяти 12+256 Гбайт – 38 999 рублей.vivo V27e будет продаваться в цветах «Морской зелёный» и «Чёрный оникс». Cейчас смартфона можно приобрести за 23 999 рублей за версию 8+128 Гбайт, а старшую на 8+256 Гб – 26 999 рублей.