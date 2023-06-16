Смартфоны возвращаются к легкосъёмным батареям

На текущий момент компании Apple, Samsung и другие производители смартфонов, независимо от того, производят они флагманы или доступные устройства, поставляют свою продукцию исключительно с несъёмным аккумулятором. Если пользователю всё-таки потребуется заменить батарею, например, если оригинальные элементы питания потеряли свою ёмкость, ему понадобятся специальные инструменты для выполнения этой процедуры. Европейский союз стремится упростить эту трудоёмкую задачу и оказывает давление на компании, чтобы сделать аккумуляторы легко съёмными. Единственная проблема заключается в том, что эта законодательная мера вступит в силу лишь через несколько лет. Вчера 587 членов Европейского парламента проголосовали за то, чтобы все устройства поставлялись с легко заменяемыми аккумуляторами — как минимум на территории Европейского союза.

Правда, пока что в документе просто указан термин «легко», но детализация в будущем явно производителям не помешает, потому что в этом плане можно создать массу различных уловок. К счастью, Европейский союз уделил этому вопросу достаточное внимание, заявив, что замена аккумуляторов не должна требовать использования инструментов. Однако следует иметь в виду, что этот закон вступит в силу не раньше 2027 года и будет распространяться только на регионы, попадающие под действие Европейского союза. Но если компаниям всё равно придётся выпускать смартфоны с легкосъёмной батареей для ЕС, то почему бы не выпускать их везде.