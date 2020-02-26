Смартфонов OPPO Find X2 представят 6 марта

Компания OPPO подтвердила информацию, о дате презентации новых смартфонов OPPO Find X2.

Презентация серии смартфонов OPPO Find X2 состоится 6 марта 2020 года. Презентация будет проходит в онлайн-режиме, так как компания отменила поездку на MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса.

В эту семейство войдут два флагмана: это OPPO Find X2 и OPPO Find X2 Pro.

Флагманы получат новые топовые процессоры Qualcomm Snadragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G, 120 герцовые OLED дисплеи, также поддержку быстрой зарядки на 65 Вт. Чем будут отличаться флагманы между собой, информации пока что нет.