Смартфону Redmi 10 прочат 50-Мп тройную камеру

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Redmi 10, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат с кодовым наименованием 21061119AG оснащается предустановленной операционной системой Android с оболочкой MIUI 12.5, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL JN1, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп вспомогательным датчиком. Что до процессора, то здесь показания источников разнятся – одни сообщают о платформе Qualcomm, а другие о чипе от MediaTek. Ориентировочная цена и дата релиза пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Redmi 10
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