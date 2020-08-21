Смартфону Redmi Note 10 прочат 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 10, выход которого ожидается в ближайшие месяцы. Утверждается, что модели серии Redmi Note 10 получат дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру разрешением 12 Мп, заднюю панель из стекла, поддержку проводной быстрой зарядки и восьмиядерную платформу Dimensity 820 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Ориентировочная цена базовой модели составляет 200 долларов.