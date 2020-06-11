Смартфону Xiaomi Mi Mix 4 прочат 100-Вт зарядку

Китайские источники опубликовали фотографии постера, раскрывающего характеристики еще не представленного официально смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Итак, устройство должно получить основную камеру с главным датчиком разрешением 150 Мп, оптическим форматом 1/1" и системой оптической стабилизации, сверхширокоугольным модулем на 40-Мп со светосилой F/2,0, перископным модулем с цифровым зумом 120х, портретным модулем на 20 Мп и времяпролетной камерой. Также смартфону прочат топовую платформу Snapdragon 875, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления изображения 120 Гц, проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 65 Вт.