Smartisan R1 доступен в новом цвете Peacock Blue

2018-11-08, Автор - Anna; Продукт - Smartisan R1; [56]
Вчера у Smartisan было мероприятие, на котором было объявлено о выпуске новых продуктов. Одним из них является новый вариант цвета для своего флагманского телефона Smartisan R1.

Когда Smartisan R1 был анонсирован еще в мае, он был доступен в двух цветах Pure White и Carbon Black. Вчера появилось обновленное цветовое решение - Peacock Blue. Новый вариант цвета доступен в двух конфигурациях: 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ. Его цена составляет $ 476 и $ 549 соответственно. Smartisan R1 имеет 6,17-дюймовый дисплей с чувствительным к давлению 2242 x 1080 с Gorilla Glass 3. Он оснащен процессором Snapdragon 845. На задней панели телефона имеется двойная камера Sony IMX363 + IMX350 12 Мп + 20 Мп, а спереди selfie-камера IMX363 от 24 мегапикселей с диафрагмой f / 2.0 и пикселем от 1,8 мкм; Smartisan R1 оснащается аккумулятором емкостью 3600 мАч с поддержкой Quick Charge 4+ и Power Delivery 3.0. Он также поддерживает беспроводную зарядку. Существует поддержка двух SIM-карт, NFC + eSE, Bluetooth 5.0 и порт USB-C с Display Pot 1.4. Smartisan R1 также поддерживает до 20 LTE-диапазонов. Новый вариант Pavilion Blue уже доступен на официальном сайте .

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