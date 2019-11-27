Смогут ли вьетнамские смартфоны покорить российского потребителя? Vsmart Live 4/64GB

У большинства россиян Вьетнам ассоциируется с отдыхом, фруктами и бальзамом «Звездочка». Некоторые еще могут вспомнить вьетнамские вещевые рынки, которая были популярны некоторое время назад у нас. Но мало кто сможет подумать об этой азиатской стране, как о поставщике высоких технологий. При этом, речь идет не о заводах, расположенных на ее территории, где собираются корейские смартфоны и телевизоры, а о национальном продукте, который намерен на равных конкурировать с китайскими технологическими гигантами.

Все началось с простого студента Фам Нят Выонга, который, окончив Московский геологоразведочный институт в 1993 году, поехал делать бизнес на Украину. Открыв небольшой вьетнамский ресторан и заработав немного денег, он вложил их в производство лапши быстрого приготовления. «Мивина» настолько полюбилась украинцам, что получила повсеместное распространение, в Выонгу принесла первые миллионы. Тем не менее, амбициозный бизнесмен из социалистической страны не захотел останавливаться на достигнутом: продав все активы за $150 млн компании Nestle, он инвестировал средства во вьетнамскую недвижимость, создав холдинг Vingroup.

Вскоре появилась сеть отелей Vinpearl и торговых центров Vincom. Прошло немного времени, и на территории Вьетнама появились больницы Vinmec и школы Vinschool, в 2017 году было инвестировано $3,5 млрд в строительство собственного завода VinFast, выпускающего умные скутеры и автомобили.

В 2018 году, буквально за четыре месяца, был построен завод по производству смартфонов Vsmart. В ближайшем времени компания планирует заняться производством телевизоров, кондиционеров, бытовой электроники и интернет вещей. Другими словами, Vingroup стремиться создать свою экосистему, затрагивающую все сферы жизни человека, а ее владелиц стал долларовым миллиардером и богатейшим человеком Вьетнама.

Не стоит думать, что продукция компании сродни какому-нибудь китайскому ноунейм-производителю: во Вьетнаме действуют жесткие стандарты качества для собственных компаний. Например, автомобили, произведенные на заводах Vingroup получили 5 звезд по результатам сертификационных испытаний EuroNCAP. Зная об этом, вьетнамцы стараются приобретать именно отечественную продукцию.

В 2019 году корпорация вышла на международный рынок, и Россия стала одной из первых стран, где появились вьетнамские смартфоны. В продаже у нас можно найти четыре модели: Bee, Star, Joy и Live. Все устройства представлены в бюджетном сегменте, что стратегически верно, поскольку мало кто захочет выкладывать большие деньги за незнакомый бренд. А вот по соотношению цены и набора характеристик, телефоны этой компании действительно можно назвать лидерами. Например, тот же Live за 14 000 рублей имеет отличную тройную камеру на 48 Мп, интересный дизайном, мощную батарею и производительное «железо». Мне удалось побывать на заводе Vsmart и лично убедиться в качестве вьетнамских смартфонов.

Зайдя на завод, попадаешь в атмосферу чистоты и порядка. Все сотрудники, перед входом заклеивают камеры своих телефонов, чтобы производственные секреты не утекли конкурентам, облачаются в стерильные халаты, бахилы, шапочки и перчатки и проходят воздушную камеру, где c них удаляется частички пыли. В каждом помещении поддерживается постоянная температура и влажность. Все сотрудников завода – исключительно вьетнамцы, прошедшие специальное обучение.

На предприятии жестко соблюдаются права рабочих: высокие зарплаты, оплачиваемые отпуска и больничные и никаких переработок – в 17.00 все сотрудники покидают территорию. Профсоюзы жестко контролируют все эти моменты.

В отличие от автомобильного завода, где все выполняют роботы, здесь используется, по большей части, ручной труд более 1000 человек. Сборочные цеха занимают площадь 45 200 квадратных метров. На сборку каждой модели смартфона выделена собственная линия.

Сразу после открытия, объем производства был 5 млн аппаратов в год, сейчас же эта цифра выросла до 23 млн. Завод уже получил ряд международных сертификатов: CE Certification, ISO 9001:2015, TL 9000:2016, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2015. На предприятии используется оборудование от ведущих мировых производителей.

Сборка начинается с создания материнских плат. Все компоненты (процессоры, память, и так далее) поставляются на специальных лентах, накрученных на бобины. Комплектующие одновременно загружаются в станок, где роботы отсоединяют их от подложки и устанавливают на текстолитовую пластину. На выходе, специальный сканер контролирует правильность установки компонентов. Если все в норме, заготовки поступают в следующий автомат, где происходит припаивание компонентов.

После очередного контроля, платы поступают на сборочный конвейер. На этом этапе на материнские карты вручную устанавливаются все остальные модули: корпуса, экраны, батареи, камеры и так далее. Затем будущие смартфоны поступают в «руки» специальных роботов, которые буквально за несколько секунд закручивают все винты. Каждый смартфон включают, и проводят заключительный контроль (визуальный и с помощью приборов). Если все в норме, то новые гаджеты и аксессуары к ним отправляются на упаковку: вьетнамские рабочие укомплектовывают коробки и запаивают их пленкой.

Смартфоны должны соответствовать множеству требований, поэтому прямо на территории завода есть тестовая лаборатория. Из телефонов в случайном порядке осуществляется выборка, после чего девайсы отправляют на исследования.

В первой комнате, специальный робот нажимает на кнопки смартфона: по стандарту, аппарат должен выдержать 200 тысяч нажатий. На соседнем стенде манипулятор в течение нескольких суток водит стилусом по экрану, который не должен потерять чувствительности. В соседнем кабинете проходят испытания на прочность и жесткость: смартфоны закручивают, изгибают, сдавливают и роняют с различной высоты на каменную плиту. На одном из стендов машина даже имитирует, как человек садится с телефоном в заднем кармане.

В радиочастотной лаборатории тестируют качество приема и передачи сигнала, включая сети 5G, ведь поддержка этой технологии уже заявлена для следующей модели Vsmart. Качество звука проверяют в «тихих» камерах, обшитых специальными звукоизолирующими материалами, где отрезаются любые внешние звуки. Говорят, если запереться в такой, то уже через минуту начинаешь сходить с ума от биения собственного сердца. В ходе тестов проверяют также износостойкость кабеля и прочность разъема питания.

В отдельной зоне занимаются исследованиями воздействия окружающей среды: заливают смартфоны струями воды, замораживают в холодильниках и зажаривают в печах, оценивают воздействие пыли и резкого перепада температур. Вибростенды трясут и крутят телефоны.

После всех испытаний, устройства должны оставаться полностью функционирующими. Находясь на заводе, меня не оставляла мысль о том, что вьетнамцы ставят именно качество выпускаемых продуктов на первое место. С другой стороны, без такого подхода, конкурировать в современном мире вряд ли получится.

Не секрет, что сейчас Китай является главной фабрикой Земли, и Вьетнаму будет очень сложно соперничать с ним. При этом, не стоит забывать, что и сама родина Мао Цзэдуна еще буквально несколько десятилетий назад была аграрным государством.

Вьетнамское правительство понимает всю необходимость технологического развития страны и всячески поддерживает прогресс социалистического промышленного производства. Эта политика постепенно начинает выводить Вьетнам из статуса страны третьего мира, а сами вьетнамцы повсеместно возвращаются из трудовой эмиграции, понимая, что сейчас хорошо зарабатывать можно и в собственной стране.

Вопрос о том, сумеют ли вьетнамские смартфоны покорить российского потребителя пока остается открытым, но все предпосылки для того, чтобы это случилось, имеются.

Автор: Артем Костенко.