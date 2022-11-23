Snapdragon 8 Gen 2 на 45% мощнее Exynos 2200

Несколько недель назад был официально представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, который обладает внушительной производительностью и предоставляет возможность заметно продлить время автономной работы смартфона благодаря современному технологическому процессу. И хотя пока что на рынке не так уж много смартфонов на базе данного процессора, уже есть слухи о том, что Samsung планирует выпустить свой флагманский смартфон именно на чипе Snapdragon 8 Gen 2. Безусловно, многие пользователи обрадовались данной новости, ведь собственные процессоры южнокорейского гиганта обладают внушительной производительностью, но на голову проигрывают решениям Qualcomm. И чтобы это доказать, специалисты решили наглядно сравнить чипы обеих компаний.

Для этого пользователи протестировали в синтетических тестах процессор Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 2. Оказалось, что новый процессор Qualcomm в многоядерном режиме на 45% мощнее конкурента от компании Samsung. Это на самом деле безумный рост производительности, так как смартфон может гораздо быстрее выполнять различные задачи, справляется без проблем с видеоиграми, приложениями и не только. Кроме того, в одноядерном режиме Snapdragon 8 Gen 2 тоже мощнее конкурента, хотя и не так сильно, как в многоядерном. Так что владельцам смартфона на Exynos 2200 стоит присмотреться к грядущему флагману, ведь разница в возможностях будет действительно заметной. Вопрос только в стоимости.
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