Снимок экрана Samsung Galaxy A8s подтверждает дырявый дисплей

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) был обнаружен снимок экрана смартфона Samsung Galaxy A8s, который еще не был представлен официально. В данном снимке обращает внимание верхняя часть экрана, а именно иконки и значки, которые не сдвинуты к левому краю строки. Это указывает на то, что в левом углу будет расположен вырез под фронтальную камеру и подтверждает многочисленные слухи об использовании в Galaxy A8s дырявого экрана Infinity-O. Также смартфону прочат отказ от 3,5 мм разъема, подэкранный сканер отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 3500 мАч. Официальный дебют ожидается в декабре.