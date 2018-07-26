25 июля 2018 года крупнейшая в РФ социальная сеть под названием «ВКонтакте» ввела несколько важных инноваций в свое приложение, улучшающих использование.

Мобильное приложение «ВКонтакте» и официальный веб-сайт, были обновлены, потому теперь выглядят иначе. Теперь организации смогут указывать адреса, где находятся и дополнять эти сведения информацией о часах своей работы. Так пользователи увидят на карте, где находится эта организация.

Нажав на адрес появится информация о том, на каком расстоянии от вашего местоположения находится организация и не редко это полезно. Также админы сообществ получили возможность настраивать «Главную кнопку», которая отныне может выполнять множество действий такие как – бронирование столика, отправка сообщения, запись прием, переход на какой-либо сайт и т. п. Все эти новшества получил и веб-сайт «ВКонтакте».