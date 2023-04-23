Sony A7R V назвали лучшей профессиональной камерой

Ассоциация TIPA назвала лучшие фотоаппараты в разных номинациях за 2023 год. Итак, лучшей камерой начального уровня в формате APS-C была названа Canon EOS R50, лучшим APS-C фотоаппаратов для блогеров признали Nikon Z30, лучшей APS-C моделью экспертного уровня – Fujifilm X-T5, а лучшей профессиональной APS-C камерой – Fujifilm X-H2S.

Среди полнокадровых моделей лучшей продвинутой моделью признали Canon EOS R8, лучшей полнокадровой камерой экспертного уровня – Panasonic Lumix S5 Mark II, а профессиональной – Sony A7RV. В номинации профессиональных фотоаппаратов для контент-мейкеров победила Sony ZV-E1.