Sony Ericsson K750i вновь продается

На китайской площадке Aliexpress продается телефон 2005 года, а именно легендарный Sony Ericsson K750i.

Телефон конечно же не новый, а восстановленный.

Главной фишкой смартфона является затвор для камеры, она здесь 2 мегапиксельная с автофокусом и вспышкой. Также оснащен 1.8 дюймовым TFT экраном с разрешением 220х176. Телефон Sony Ericsson K750i поддерживает 2G, Bluetooth 2.0 и GPRS, а также карты памяти до 2 ГБ, но только собственного формата Memory Stick Duo и Pro Duo. Внутри установлен аккумулятор емкостью 900 мАч.

На Aliexpress восстановленный Sony Ericsson K750i продают за 48 долларов.