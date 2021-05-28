Sony WF-1000XM4 слили в сеть до релиза

Если вы следите за рынком смартфонов или планшетов, то давно привыкли к тому, что новинки сливают задолго до официального анонса — производитель просто не может сохранить свои гаджеты в секрете, так как в цепочке поставок всегда находится кто-то, кто сливает в сеть информацию. Именно это произошло и с наушниками Sony WF-1000XM4, которые еще никто официально не анонсировал, но уже сейчас в сети есть вся необходимая информация о данном устройстве. Наушники выглядят достаточно привлекательно, есть весь перечень характеристик и даже несколько официальных изображений, на которых видно, что наушники будут поставляться в двух цветовых вариантах — черном и белом. При этом, судя по всему, новые наушники Sony будут конкурировать с AirPods Pro на рынке продвинутых наушников беспроводного типа.

Важной особенностью Sony WF-1000XM4 является активное шумоподавление, которое блокирует большинство нежелательных окружающих шумов в те моменты, когда вам нужна тишина и покой. В отчете также утверждается, что предстоящий WF-1000XM4 будет поддерживать технологию Sony LDAC для потоковой передачи аудио высокого разрешения, а также корпус IPX4 для водонепроницаемости в тех случаях, когда вы попадете под дождь. Естественно, плавать с такими наушниками не стоит — они промокнут или вы их просто потеряете. Про автономную работу есть много информации из разных источников, но на самом деле это спорный момент, которому стоит верить только после реальных тестов. А стоимость Sony WF-1000XM4 должна составлять 350 долларов — так заявляют инсайдеры.
Комментарии и отзывы Sony WF-1000XM4
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