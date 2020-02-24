Sony Xperia 1 II не тянет на флагман

Официально представлен новый смартфон Sony Xperia 1 II, который является флагманом компании Sony. Неудивительно, что производитель решил сделать упор именно на камеры и качество съемки, так как для многих пользователей это очень важно, плюс нужно же хоть как-то выделиться на фоне потенциальных конкурентов. У Sony Xperia 1 II очень крутая система основных камер с уникальными линзами, благодаря чему на сенсор попадает больше света и снимки получаются более реалистичными и сочными. Правда, у флагмана всего 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, чего вполне хватает для большинства, но все же удивления никакого мы не ощутили. Ожидаешь от флагмана все же куда больше интересных компонентов и уникальных фишек.