Sony Xperia 1 II с 12 ГБ ОЗУ выходит в продажу

В августе компания Sony анонсировала новую версию флагманского смартфона Xperia 1 II, которая оснащалась 12 ГБ оперативной памяти и черной матовой расцветкой. Новинка должна была дебютировать в Японии 30 октября по цене в 1170 долларов. Сегодня Sony неожиданно объявила о том, что новая версия выйдет в Тайване уже 20 октября, да еще и в новой зеленой расцветке. Какой будет цена в этой стране, пока не сообщается.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 II
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Шарнир складного Moto Razr 5G выдержит 5 лет интенсивной работы

Компания Motorola обновила свой последний телефон Razr. В последней версии производитель использовал нову...
Xiaomi Mi 10 Pro получил стабильную Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 на основе Android 11 для флагманов...
Доступный смартфон OnePlus N100 не получит поддержку 5G

Недавно компания OnePlus подтвердила, что в серия недорогих смартфонов Nord скоро пополнится новыми модел...
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Какой чехол взять для Xiaomi Redmi 10X...
Какой чехол взять для Xiaomi Redmi 10XВ последнее время при покупке смартфона многие пользователи замечают, что устройство крайне хрупкое, тонк...
Компания Intel выпустила новый процессор...
Компания Intel выпустила новый процессорКомпания синих (Intel) выпустила новый 10 ядерный процессор Core i9-10850K поддерживаемый сокет LGA 1200,...
Лучший чехол для PocketBook 624 Basic To...
Лучший чехол для PocketBook 624 Basic ToСовременные пользователи отлично знают, как выбирать себе аксессуары для смартфона или планшета, на что с...
Huawei Mate 40 получит 5-нм чипсет Kirin...
Huawei Mate 40 получит 5-нм чипсет KirinНедавно в сети появилась информация о том, что из-за американских санкций часть флагманских смартфонов се...
Беззеркальная камера Zeiss ZX1 на операц...
Беззеркальная камера Zeiss ZX1 на операцZeiss ZX1 это высококачественная камера, работающая под управлением операционной системы Android. ...
Lenovo анонсировала новый монитор со вст...
Lenovo анонсировала новый монитор со встКомпания Lenovo анонсировала новый монитор, который оснащен 21,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением F...
Виджет EVGA Precision добавлен в игровую...
Виджет EVGA Precision добавлен в игровуюВслед за XSplit и Razer компания EVGA выпустила свой виджет EVGA Precision для Xbox Game Bar. Game Bar по...
Samsung Galaxy Buds Live самые амбициозн...
Samsung Galaxy Buds Live самые амбициознПродолжая шквал обновлений Samsung с их новой серией Galaxy Note20, Galaxy Watch 3, Galaxy Tab S7, они та...
Samsung Galaxy Watch 3 показали на пресс...
Samsung Galaxy Watch 3 показали на прессАвторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами смарт-часов Samsung Galaxy Watc...
Трамп приказал ByteDance продать TikTok ...
Трамп приказал ByteDance продать TikTok Президент США Трамп издал новое распоряжение, чтобы заставить ByteDance продать TikTok в США в течение 90...
Чехлы для Xiaomi Mi 10 Ultra показали на...
Чехлы для Xiaomi Mi 10 Ultra показали наПрофильное издание Slashleaks опубликовало фотографии официальных защитных чехлов для топового смартфона ...
Карманный ПК Zero Terminal 3 получил сен...
Карманный ПК Zero Terminal 3 получил сенЭнтузиаст под никнеймом NODE показал свой новый проект – карманный компьютер Zero Terminal 3, основанный ...
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor