Sony Xperia 1 II с 12 ГБ ОЗУ выходит в продажу

В августе компания Sony анонсировала новую версию флагманского смартфона Xperia 1 II, которая оснащалась 12 ГБ оперативной памяти и черной матовой расцветкой. Новинка должна была дебютировать в Японии 30 октября по цене в 1170 долларов. Сегодня Sony неожиданно объявила о том, что новая версия выйдет в Тайване уже 20 октября, да еще и в новой зеленой расцветке. Какой будет цена в этой стране, пока не сообщается.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.