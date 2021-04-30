Sony Xperia 1 III оценен в Китае в $1300

Сетевые источники сообщили о том, что флагманский Xperia 1 III появится в продаже на китайском рынке уже 20 мая. Версия с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 1313 долларов, а за вариант на 512 ГБ флеш-памяти попросят 1468 долларов. В остальном мире смартфон выйдет грядущим летом.

Напомним, что новинка оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR, 3,5-мм разъемом для наушников, возможностью воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio посредством встроенных стереодинамиков, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и поддержкой геймпада DualSense от PlayStation 5.