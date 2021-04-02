Sony Xperia 1 III слили в сеть до релиза

Недавно Sony подтвердила, что она проведет мероприятие по запуску своего нового флагманского смартфона уже совсем скоро, 14 апреля. Предполагается, что компания анонсирует флагман Sony Xperia 1 III, а также пару других телефонов более низкого уровня в указанную дату. К счастью, накануне запуска новейшего флагмана японского производителя известный инсайдер поделился полной информацией о характеристиках Sony Xperia 1 III. Утечка показывает, что Sony Xperia 1 III будет оборудован 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и поддержкой технологии HDR. Также дисплей будет предлагать 10-битную глубину цвета, пиковую яркость 1300 нит и частоту обновления 120 Гц. Это достаточно качественный экран, у которого на рынке банально нет конкурентов.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 III
Обзоры:
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен в Индии

В прошлом году в сентябре, компания Samsung выпустила Galaxy S20 FE 5G. Компания выпустила 4G-вариант сма...
Xiaomi Mi 11 Ultra получит 50-Мп датчик Samsung ISOCELL GN2

Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился подробностями о топовом смартфоне Xiao...
OPPO подтвердила 10-битные цвета у Find X3

Ожидается, что OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае уже совсем скоро, 11 марта. П...
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Sapphire представила видеокарту Radeon R...
Sapphire представила видеокарту Radeon RSapphire возвращает на рынок видеокарт линейку Sapphire Toxic, которая была популярной 5 лет назад. ...
Office Lens теперь называется Microsoft ...
Office Lens теперь называется Microsoft С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию. ...
Представлен ноутбук-трансформер LG Gram ...
Представлен ноутбук-трансформер LG Gram Компания LG Electronics пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Gram 360, с экранами диагон...
Представлен 144-Гц 4K-монитор Gigabyte A...
Представлен 144-Гц 4K-монитор Gigabyte AКомпания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus FI32U, которая получила 31,5-д...
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X...
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken XВ период пандемии пользователи стали куда больше времени проводить в играх, наслаждаясь качеством контент...
POCO M3 выйдет в Индии с 6 гигабайтами О...
POCO M3 выйдет в Индии с 6 гигабайтами ОПару дней назад POCO подтвердила запуск POCO M3 в Индии 2 февраля. Поскольку этот смартфон был официально...
Samsung Galaxy A52 выйдет раньше ожидаем...
Samsung Galaxy A52 выйдет раньше ожидаемСетевые источники поделились новыми подробностями об ожидаемых смартфонах Samsung Galaxy A52 и Galaxy A52...
Состоялся анонс ЖК-монитора MSI MAG ARTY...
Состоялся анонс ЖК-монитора MSI MAG ARTYMSI анонсировала ЖК-монитор MAG ARTYMIS 242C с диагональю 23,6 дюймов. Новинка имеет кривизну 1000R, разр...
Thermaltake анонсировала башенный кулер ...
Thermaltake анонсировала башенный кулер Thermaltake анонсировала воздушный кулер для процессора UX210 ARGB. Данный кулер способен выдержать тепло...
Palit представила графические карты GeFo...
Palit представила графические карты GeFoКомпания Palit анонсировала графические карты GeForce RTX 3060 серии Dual и StormX. Как уже известно, GeF...
Камерофон Huawei P50 получит огромную ка...
Камерофон Huawei P50 получит огромную каНедавно в сети появилась информация о том, что камерофон Huawei P50 первым на рынке получит новенький 1-д...
Samsung Display представит до 10 OLED-ди...
Samsung Display представит до 10 OLED-диВыставка CES 2021 станет виртуальным мероприятием из-за продолжающейся ситуации с пандемией. Мероприятие,...
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor