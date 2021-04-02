Sony Xperia 1 III слили в сеть до релиза

Недавно Sony подтвердила, что она проведет мероприятие по запуску своего нового флагманского смартфона уже совсем скоро, 14 апреля. Предполагается, что компания анонсирует флагман Sony Xperia 1 III, а также пару других телефонов более низкого уровня в указанную дату. К счастью, накануне запуска новейшего флагмана японского производителя известный инсайдер поделился полной информацией о характеристиках Sony Xperia 1 III. Утечка показывает, что Sony Xperia 1 III будет оборудован 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и поддержкой технологии HDR. Также дисплей будет предлагать 10-битную глубину цвета, пиковую яркость 1300 нит и частоту обновления 120 Гц. Это достаточно качественный экран, у которого на рынке банально нет конкурентов.