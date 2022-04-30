Sony Xperia 1 IV не получит комплектной зарядки

В базе данных китайского сертификационного ведомства 3C обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 1 IV, официальный релиз которого состоится 11 мая. Сообщается, что флагман получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, в то время как некоторые среднебюджетные китайцы оснащают 60-Вт зарядкой. При этом, в комплект поставки не войдет адаптер питания.

По предварительным данным, смартфон оснастят флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 120 Гц, разрешением 4K и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, тыльной камерой с двумя телемодулями, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.