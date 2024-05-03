Sony Xperia 1 VI представят уже 17 мая

Сегодня инсайдеры сообщили о том, что компания Sony представит флагманский смартфон Xperia 1 VI на своём мероприятии, которое состоится совсем скоро — 17 мая. Хотя за последние несколько недель было представлено очень много информации по этому вопросу, сегодня появилось ещё больше информации с детальными данными, рендерами и характеристиками будущего флагманского смартфона. Например, что, на самом деле, совершенно неудивительно, Xperia 1 VI будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, то есть на самом производительном процессоре на рынке на текущий момент. Также смартфон будет оснащён ультраширокоугольной камерой с фокусным расстоянием 16 мм, основной камерой с фокусным расстоянием 24 мм (48 мм с оптическим зумом в 2х) и телеобъективом с фокусным расстоянием 85-170 мм.

То есть у пользователя будет достаточно приличный набор функций и возможностей, чтобы заниматься мобильной фотографией с полным комфортом. Ещё новый флагманский смартфон обладает батареей ёмкостью 5000 мАч, плюс встроенные технологии позволят продлить срок службы устройства — инсайдеры говорят о 4 годах работы без необходимости менять аккумулятор. Естественно, смартфон поддерживает беспроводную зарядку, что на самом деле уже не является каким-то серьёзным преимуществом. Стоимость нового смартфона пока что не раскрывается, но есть мнение, что производитель не планирует делать его дешевле конкурентов. В Японии гаджет в любом случае будут покупать.