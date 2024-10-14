Sony Xperia 1 VI вышел в красной расцветке

Компания Sony представила новую версию флагманского смартфона Xperia 1 VI, которая выполнена в красном цвете. Ранее аппарат был доступен в расцветках Black, Khaki Green и Platinum Silver. Новинка уже доступна для покупки на европейском рынке в конфигурации с 512 ГБ флеш-памяти по цене в 1500 евро.

Напомним, что Xperia 1 VI оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340:1080 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, тройной основной камерой с 48-Мп главным модулем на базе сенсора Exmor T (24-мм оптика), 16-мм сверхширокогоульным модулем и модулем с телеобъективом с оптическим приближением от 3,5 до 7,1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядок, а также стереодинамиками.
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