Sony Xperia 1 VII показали на рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание XpertPick поделились качественными изображениями флагманского смартфона Sony Xperia 1 VII, который еще не был представлен официально. Отметим наличие плоской боковой рамки и вертикально ориентированный блок основной камеры с тремя модулями, один из которых является перископическим. Устройству приписывают наличие корпуса с размерами 161,9:74,5:8,5 мм, 6,5-дюймового экрана и флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Xperia 1 VI оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, разрешением 2340:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO 1 – 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, тройной тыльной камерой с 48-Мп главным модулем на базе датчика Exmor T (24 мм), 16-мм сверхширокогоульным модулем и модулем с телеобъективом с оптическим зумом от 3,5 до 7,1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядок, стереодинамиками и защитой в соответствии со степенями IPX5/IPX8/IP6X.