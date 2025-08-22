Sony Xperia 1 VII снова появился в продаже

Компания Sony объявила, что уже 27 августа смартфон Xperia 1 VII снова появится в продаже. Продажи флагмана были остановлены в начале июля из-за массового брака. Ранее один из руководителей Sony заявил, что «Xperia является очень важным для компании бизнесом».

Напомним, что оцененный от 1400 евро Sony Xperia 1 VII оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2340 точек, адаптивной кадровой частотой 1-120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSDXC, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Exmor T формата 1/1.35 дюйма), 48 Мп (сверхширик с углом обзора 104°), 12 Мп (телефото с непрерывным зумом 85–170 мм), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки Qi, 3.5-мм гнездом, полнодиапазонными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также корпусом толщиной 8.2 мм и массой 197 граммов.
Samsung Galaxy A17 5G готов к выходу …
В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание бюджетного смартфона Samsung Galaxy A…
Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг AnTuTu…
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80…
SK Hynix готовит к релизу новые чипы памяти по передовой тех…
SK Hynix, по сообщениям инсайдеров, готовится к крупному технологическому прорыву с технологией 1c для чи…
Honor раскрыла основные преимущества смартфона Magic V Flip …
Honor готовится к скорому анонсу складного смартфона Magic V Flip 2 и подогревает интерес публики, хваля …
Google Pixel 10 Pro Fold получит защиту от воды …
Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о характеристиках складного смартфона Google Pixel …
Samsung Galaxy F36 5G оценили в 205 долларов …
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy F36 5G, который основан на фирменной 5-нанометровой …
Представлен смартфон Infinix Hot 60 Pro+ …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 60 Pro+, которая может похвастаться…
Samsung Galaxy S26 Edge получит более ёмкую батарею…
Samsung решила пойти нестандартным путём в продвижении своих флагманских смартфонов, выпустив Galaxy S25 …
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor