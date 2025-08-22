Sony Xperia 1 VII снова появился в продаже

Компания Sony объявила, что уже 27 августа смартфон Xperia 1 VII снова появится в продаже. Продажи флагмана были остановлены в начале июля из-за массового брака. Ранее один из руководителей Sony заявил, что «Xperia является очень важным для компании бизнесом».

Напомним, что оцененный от 1400 евро Sony Xperia 1 VII оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2340 точек, адаптивной кадровой частотой 1-120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSDXC, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Exmor T формата 1/1.35 дюйма), 48 Мп (сверхширик с углом обзора 104°), 12 Мп (телефото с непрерывным зумом 85–170 мм), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки Qi, 3.5-мм гнездом, полнодиапазонными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также корпусом толщиной 8.2 мм и массой 197 граммов.