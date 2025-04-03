Sony Xperia 1 VII выйдет уже в мае

Некоторое время назад новый флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII уже фигурировал в нескольких крупных утечках информации, и если информация инсайдеров подтвердится, его релиз ожидается в мае текущего года. А сегодня довольно известный инсайдер OnLeaks опубликовал довольно качественные рендеры смартфона, созданные на основе слитых данных, полностью раскрывая дизайн устройства. Впрочем, радоваться особо не стоит, ведь судя по изображениям, дизайн Xperia 1 VII практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью. Смартфон демонстрирует довольно узнаваемую стеклянную тыльную панель с текстурой, плоские боковые грани, ровный экран, тот же выступ модуля камеры и привычное расположение кнопок справа. Для Sony такой консервативный подход — стандартная практика, ведь компания годами может выпускать смартфоны в одном и том же дизайне корпуса.

При этом новый смартфон стал чуть шире и толще, и хочется надеяться, что это связано с увеличенной батареей, поскольку диагональ экрана останется прежней — 6,5 дюйма. Однако это также может привести к немного более толстым рамкам вокруг дисплея. Примечательно, что по ранним слухам, Xperia 1 VII дебютирует в мае с ценником около 1399 долларов. И это, безусловно, неадекватная цена, которая не позволит компании добиться успеха на рынке. Флагманские смартфоны компаний Apple или Samsung стоят дешевле и дают гораздо больше возможностей в плане ИИ-сервисов, чего у Sony пока что нет даже близко.