Sony Xperia 1 стоит слишком дорого

Совсем недавно состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia 1, который, как оказалось, довольно дорогой. И теперь устройство привезли в Россию, где пользователи могут свободно пойти в магазин и заказать устройство. Вот только цена нового флагмана составляет 79990 рублей, то есть тысяч на двадцать дороже, чем любой другой флагман. При этом характеристики у Sony Xperia 1 вполне стандартные — процессор как у всех, всего 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, дизайн не воодушевляет. Да, у этого смартфона лучший экран на рынке и в этом плане даже спорить никто не будет, но если вы покупаете гаджет ради всего остального, а не только картинки, то можно легко за вполне адекватные деньги приобрести классное устройство и сэкономить средства.