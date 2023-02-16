Sony Xperia 10 III обновили до Android 13

Компания Sony выпустила обновление прошивки на базе ОС Android 13 для смартфона Xperia 10 III. Сейчас апдейт доступен в некоторых европейских и азиатских странах, но в ближайшее время его смогут скачать и в остальных регионах. Помимо всех нововведений обновление несет в себе январский патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный два года назад Xperia 10 III характеризуется 6-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD, поддержкой HDR 10, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 6, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, 3,5 мм аудиоразъемом, поддержкой LDAC и Hi-Res Audio, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), восьмиядерной платформой Snapdragon 690 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 4500 мАч.