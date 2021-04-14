Sony Xperia 10 III получил OLED-дисплей

Помимо двух флагманских смартфонов сегодня компания Sony представила и более доступную модель Xperia 10 III. Новинка характеризуется 6-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD, поддержкой HDR 10, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 6, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, 3,5 мм аудиоразъемом, поддержкой LDAC и Hi-Res Audio, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), восьмиядерной платформой Snapdragon 690 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 4500 мАч, а также черной, белой, синей и розовой расцветками. Смартфон появится в продаже в июне этого года.