Sony Xperia 10 IV поступит в продажу в июне

Sony официально анонсировала не только флагманский телефон Sony Xperia 1 IV, но и более доступный смартфон под названием Sony Xperia 10 IV. Sony Xperia 10 IV получил 6-дюймовый OLED-дисплей с фирменным соотношением сторон 21:9 и разрешением FHD+. Теперь это более яркая панель Triluminous, которая, по утверждению Sony, на 50% ярче, чем предыдущая версия. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, но теперь Sony использует защиту Gorilla Glass Victus.

Sony Xperia 10 IV имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки. В основе смартфона лежит платформа Snapdragon 695. Sony Xperia 10 IV оснащен 12 МП основной камерой, 8 МП сверхширокоугольной камерой и 8 МП телеобъективом с 2-кратным зумом. Основная камера получила оптическую стабилизацию изображения. Sony Xperia 10 IV может похвастаться двумя фронтальными динамиками и разъемом для наушников 3,5 мм. Sony также предлагает поддержку LDAC, 360 Audio и функцию 360 Reality Audio Upmix, которая может преобразовывать стереофонический звук в объемный. Телефон имеет рейтинг IP68 и работает под управлением Android 12 из коробки. Sony Xperia 10 IV доступен в черном, белом, мятном и лавандовом цветах. Он поступит в продажу в июне по цене 500 евро.
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