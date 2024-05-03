Sony Xperia 10 VI показали на первых рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал официальные изображения смартфона Sony Xperia 10 VI, релиз которого запланирован на 17 мая. Отметим плоские грани корпуса, сдвоенную основную камеру, а также белую, черную и голубую расцветки. По данным источника, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65 и IP68.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Xperia 10 V оборудована 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, АКБ ёмкостью 5000 мАч, пластиковой задней панелью, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 8 Мп, защитой от воды и пыли (IP65/68), 3,5-мм гнедом для наушников с поддержкой звука Hi-Res и фронтальными стереодинамиками.