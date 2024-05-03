Sony Xperia 10 VI показали на первых рендерах

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Xperia 10 V оборудована 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, АКБ ёмкостью 5000 мАч, пластиковой задней панелью, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 8 Мп, защитой от воды и пыли (IP65/68), 3,5-мм гнедом для наушников с поддержкой звука Hi-Res и фронтальными стереодинамиками.