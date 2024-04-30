Sony Xperia 10 VI получит флагманскую камеру?

В сети появились подробности об основной камере в среднеуровневом смартфоне Sony Xperia 10 VI, официальная презентация которого ожидается 17 мая. Сообщается, что в японских магазинах уже появились защитные стекла для тыльной камеры грядущей новинки. Размеры модулей оказались значительно больше, чем в предыдущем поколении. Более того, приложив стекло к камере Xperia 5 V, авторы увидели идеальное сходство. Есть вероятность, что Sony использует в новом середняке продвинутую камеру из компактного флагмана предыдущего поколения.

Напомним, что выпущенный год назад Sony Xperia 10 V оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив).