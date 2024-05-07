Sony Xperia 10 VI протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Sony Xperia 10 VI, официальный релиз которого ожидается 15 мая. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 934 балла и 2816 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно.

Ранее источники опубликовали качественные изображения грядущей новинки, которые подтвердили наличие сдвоенной основной камеры, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP65/IP68, а также белой, черной и голубой расцветок корпуса.
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