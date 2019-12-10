Sony Xperia 3 засветился в Geekbench

Ожидаемый флагман от компании Sony, появился в базе данных бенчмарка Geekbench.

В тестовой программе Geekbench, новинка засветилась под номером PM-1310, и по слухам простор интернета, под данной моделью скрывается смартфон Sony Xperia 3.

В однопоточном режиме Sony Xperia 3 набрал 4261 балл, в многоядерном режиме 13 422 балла. Внутри смартфона разместят новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 12 ГБ ОЗУ. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10.

Также по слухам социальных сетей, основную камеру оснастят с шестью модулями.