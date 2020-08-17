Sony Xperia 5 II показали на новых рендерах

Профильный ресурс Slashleaks поделился изображениями смартфона Sony Xperia 5 II, который еще не был представлен официально. По словам источника, нас ждет самый настоящий компактный флагман в духе моделей Sony Xperia Compact. Устройству прочат 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, врезанной в него фронтальной камерой, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки.