Sony Xperia Ace не стоит своих денег

Сегодня компания Sony анонсировала новый смартфон и тем самым доказала, что не совсем понимает понятия доступное устройство. Дело в том, что ранее пользователи уже говорили о том, что японский производитель не умеет делать доступные устройства, хотя выдает их за бюджетные продукты. Теперь же в продажу вышел Sony Xperia Ace, который стоит 450 долларов и предоставляет такой же набор функций, что и китайские устройства долларов за 200. Видимо, японцы очень верят в свой бренд и не хотят, чтобы их устройства продавали за более-менее адекватные деньги. Более того, новинка выглядит крайне странно, с логотипом на передней панели и здоровенной надписью под дисплеем. Это не внушает доверия и рекламировать этот смартфон совершенно не стоит.