Sony Xperia L4 не стоит внимания

Компания Sony достаточно сильно проигрывает рынок другим конкурентам, хотя еще какое-то время назад производитель отлично себя чувствовал и продавал смартфоны не хуже крупных брендов. Все думали, что теперь производитель изменит свою точку зрения и начнет заниматься выпуском классных смартфонов, которые привлекут внимание аудитории, а вместо этого был представлен смартфон Sony Xperia L4. Он выглядит вполне неплохо, но у него нет никакой изюминки, так как это продукт среднего класса и в нем просто нет ничего удивительного. Обычный дисплей с соотношением сторон 21:9, обычный набор камер и простенькая начинка, хотя цена у гаджета выше, чем у потенциальных конкурентов. Видимо, производитель все ещё надеется на популярность имени.