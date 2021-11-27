Sony Xperia Pro-I станет доступным для покупки со 2 декабря

Sony анонсировала мощный камерофон Xperia Pro-I с его огромным сенсором в октябре. Теперь официально известно что Xperia Pro-I станет доступной для покупки в Европе 2 декабря.

Xperia Pro-I оснащен огромной основной камерой которая имеет разрешение 12 МП, переменную диафрагму f / 2.0-4.0 и OIS, но есть также телеобъектив на 12 МП с 2-кратным оптическим зумом и OIS на задней панели, а также сверхширокоугольный объектив на 12 МП с автофокусом для макросъемки. Спереди находится 8-мегапиксельная камера для селфи. Телефон оснащен 6,5-дюймовым OLED-экраном 1644x3840 "4K" 120 Гц, чипсетом Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ расширяемой памяти и аккумулятором на 4500 мАч. Он работает под управлением Android 11.